金属期市：沪铜触及7月初以来高点，受助于消费方补仓需求

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
法国兴业银行驻新加坡分析师Mark Keenan说：“我们看空铜价。”
“基于供给增加，我们预计铜价将在年底时降至6,500美元。”
LME周一因银行假日休市。指标LME期铜上周五触及8月5日以来的最高，当周累计上涨3%，创下2013年9月20日以来的最大单周涨幅。
上海期交所10月期铜 小涨0.2%，至每吨50,670元人民币。稍早曾升至7月9日以来的最高50,960元人民币。
投资者总体来说对美国经济数据改善感到鼓舞，抵消了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早加息的担忧。
摩根士丹利在周一的一份报告中写道：“供给扰乱和好于预期的需求，令供需态势保持在较紧的状态。依我们看，如果目前的形势保持下去，那么观点过于悲观了。”
不过商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，8月19日当周，对冲基金和基金管理人在铜市场中降低了期货和期权的多仓，反映出市场的不确定性。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/王洋; 审校 蔡美珍/杜明霞)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。