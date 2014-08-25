金属期市：沪铜触及7月初以来高点，受助于消费方补仓需求

法国兴业银行驻新加坡分析师Mark Keenan说：“我们看空铜价。”

“基于供给增加，我们预计铜价将在年底时降至6,500美元。”

LME周一因银行假日休市。指标LME期铜上周五触及8月5日以来的最高，当周累计上涨3%，创下2013年9月20日以来的最大单周涨幅。

上海期交所10月期铜 小涨0.2%，至每吨50,670元人民币。稍早曾升至7月9日以来的最高50,960元人民币。

投资者总体来说对美国经济数据改善感到鼓舞，抵消了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早加息的担忧。

摩根士丹利在周一的一份报告中写道：“供给扰乱和好于预期的需求，令供需态势保持在较紧的状态。依我们看，如果目前的形势保持下去，那么观点过于悲观了。”

不过商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，8月19日当周，对冲基金和基金管理人在铜市场中降低了期货和期权的多仓，反映出市场的不确定性。(完)

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