法国政经：总理向总统提交政府辞呈，新政府将于周二成立

路透巴黎8月25日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)的办公室发表声明称，总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一已经向总统提交其政府辞呈。

该声明称，按照“总统对我们国家的指令”，新政府将在周二成立。