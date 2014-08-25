欧元债市：欧元区公债收益率下滑，德拉吉讲话巩固QE预期

德国10年期公债收益率 跌3个基点，至0.958%，接近纪录低位0.952%。德债期货 上涨43个跳动点，至150.70。

“德拉吉的谈话可能使外界继续认为，欧洲央行有望扩大刺激措施，以重新拉高通胀预期，”Nordea分析师Suvi Kosonen称。

因伦敦适逢银行假期，市场交投偏淡。

西班牙<ES10YT=TWEB及意大利10年期公债收益率 下跌8个基点，分别报2.31%及2.51%，葡萄牙10年期公债收益率 下跌14个基点，至3.12%。(完)

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