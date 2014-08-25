中国金融：财政部今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债--新华

路透北京8月25日 - 中国财政部表示，根据国务院批准的2014年人民币国债发行方案，今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债。

新华社周一援引中国财政部表示，在人民币国债发行的推动下，近年来香港人民币债券市场实现了较快发展，市场规模迅速扩大，二级市场交易显着活跃，发行和投资群体大大丰富，成为香港金融市场的重要组成部分。