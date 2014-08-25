中国金融：财政部今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债--新华

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透北京8月25日 - 中国财政部表示，根据国务院批准的2014年人民币国债发行方案，今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债。
新华社周一援引中国财政部表示，在人民币国债发行的推动下，近年来香港人民币债券市场实现了较快发展，市场规模迅速扩大，二级市场交易显着活跃，发行和投资群体大大丰富，成为香港金融市场的重要组成部分。
财政部并称，将结合香港人民币市场发展需要，合理确定人民币国债发行规模，创新和完善人民币国债发行机制，更好地发挥人民币国债的市场基准作用。
截至2014年7月底，财政部连续“六年七次”在香港累计发行960亿元人民币国债。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5