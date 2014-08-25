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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 16:13 BJT

中国金融：财政部今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债--新华

路透北京8月25日 - 中国财政部表示，根据国务院批准的2014年人民币国债发行方案，今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债。

新华社周一援引中国财政部表示，在人民币国债发行的推动下，近年来香港人民币债券市场实现了较快发展，市场规模迅速扩大，二级市场交易显着活跃，发行和投资群体大大丰富，成为香港金融市场的重要组成部分。

财政部并称，将结合香港人民币市场发展需要，合理确定人民币国债发行规模，创新和完善人民币国债发行机制，更好地发挥人民币国债的市场基准作用。

截至2014年7月底，财政部连续“六年七次”在香港累计发行960亿元人民币国债。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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