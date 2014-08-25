中国基金：外资合伙人应考虑基金公司子公司债务打包和产品风险-报告

路透北京8月25日 - 针对近日万家基金子公司资金被挪用事件，中国咨询机构Z-Ben发表报告称，在过去十天发生的事件后，蕴含在财富管理公司子公司中的债务打包和财富管理产品的创新风险应该纳入外资合资企业合伙人的考虑范围内。

报告建议，任何客户其合资企业分支机构与内地的合作伙伴从事有关业务线应尽快的实际的审查其防火墙可靠性、风险控制和资本水平。

“以我们的观点，许多外国投资人从事合资企业子公司承担的财务、品牌和政治风险，与我们看到的财富管理公司子公司正在形成的潜在风险存在着长期的、大量的估值错配。“报告指出。

报告进一步认为，有证据表明，监管层可能会涉足违约事件中投资者的偿付问题。每个外资企业的合伙人现在应该形成其子公司经营质量和数量风险形成自己的独立见解。

此前万家基金子公司爆出资金被挪用事件，再次引发投资者对子公司风险的忧虑，证监会新闻发言人张晓军上周五表示，近期部分子公司出现违规问题和产品兑付问题，对此证监会已建立“动态监测、风险判断、现场检查、追究责任”的监管体系，并继续开展专项现场检查。