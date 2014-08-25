中国基金：外资合伙人应考虑基金公司子公司债务打包和产品风险-报告

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透北京8月25日 - 针对近日万家基金子公司资金被挪用事件，中国咨询机构Z-Ben发表报告称，在过去十天发生的事件后，蕴含在财富管理公司子公司中的债务打包和财富管理产品的创新风险应该纳入外资合资企业合伙人的考虑范围内。
报告建议，任何客户其合资企业分支机构与内地的合作伙伴从事有关业务线应尽快的实际的审查其防火墙可靠性、风险控制和资本水平。
“以我们的观点，许多外国投资人从事合资企业子公司承担的财务、品牌和政治风险，与我们看到的财富管理公司子公司正在形成的潜在风险存在着长期的、大量的估值错配。“报告指出。
报告进一步认为，有证据表明，监管层可能会涉足违约事件中投资者的偿付问题。每个外资企业的合伙人现在应该形成其子公司经营质量和数量风险形成自己的独立见解。
此前万家基金子公司爆出资金被挪用事件，再次引发投资者对子公司风险的忧虑，证监会新闻发言人张晓军上周五表示，近期部分子公司出现违规问题和产品兑付问题，对此证监会已建立“动态监测、风险判断、现场检查、追究责任”的监管体系，并继续开展专项现场检查。
万家共赢是中国证监会批准设立的基金公司子公司，注册资本6,000万元人民币，股东为万家基金管理公司、歌斐资产管理公司、上海承圆投资管理中心（有限合伙）等。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。