版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 16:19 BJT

香港股市：恒指录得逾六年来最高收位，受金融与能源类股带动

中国油企类股表现出众，受助于中石化第二季获利增长36%。中石化 攀升4.3%。

中国海洋石油 和中国石油 分别上扬1.2%和0.9%。

部分其他H股也受财报向好提振。国药集团 升3.3%至17个月收盘高点。

长城汽车 劲升3.7%，尽管今年上半年净利小降。野村周一称对该股维持“买入”评级，期待其销售改善将重新赢得投资者信心。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐