韩国新股：三星SDS向证交所提交初步上市申请，未披露发行规模和时点

路透首尔8月25日 - 两位直接知情人士周一称，三星集团 的信息科技(IT)附属企业三星SDS(Samsung SDS Co Ltd)已经向韩国证券交易所提交初步上市申请。

该公司5月时表示计划今年年底前上市。周一在店头交易市场，该公司估值为20.9万亿(兆)韩元(204.9亿美元)。