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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 16:40 BJT

韩国新股：三星SDS向证交所提交初步上市申请，未披露发行规模和时点

路透首尔8月25日 - 两位直接知情人士周一称，三星集团 的信息科技(IT)附属企业三星SDS(Samsung SDS Co Ltd)已经向韩国证券交易所提交初步上市申请。

该公司5月时表示计划今年年底前上市。周一在店头交易市场，该公司估值为20.9万亿(兆)韩元(204.9亿美元)。

一位消息人士称，申请中未披露发行的估计规模和时点。

因未获授权与媒体沟通，两位消息人士均拒绝署名。三星SDS拒绝评论。

该公司上市顾问包括高盛公司(Goldman Sachs) 、Korea Investment & Securities 和摩根大通(JP Morgan Chase) 。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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