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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 16:36 BJT

德国经济：Ifo恐将下修2014年GDP成长率预估至1.5%--经济学家沃拉博

路透慕尼黑8月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博周一指出，Ifo可能会下修对德国2014年国内生产总值(GDP)成长率的预估，由当前目标2.0%降至1.5%，第三季成长率可能接近零。

沃拉博向路透表示，乌克兰危机绝对是德国经济的一项负担，虽然很难具体量化这对德国经济的影响。他表示，与俄罗斯有业务联系的企业大多较为悲观。

但沃拉博指出，德国并无经济衰退之虞，汽车及化学产业是近期亮点，建筑业情况仍稳健。他称，国内消费亦维持强劲。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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