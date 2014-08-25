德国经济：Ifo恐将下修2014年GDP成长率预估至1.5%--经济学家沃拉博

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透慕尼黑8月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博周一指出，Ifo可能会下修对德国2014年国内生产总值(GDP)成长率的预估，由当前目标2.0%降至1.5%，第三季成长率可能接近零。
沃拉博向路透表示，乌克兰危机绝对是德国经济的一项负担，虽然很难具体量化这对德国经济的影响。他表示，与俄罗斯有业务联系的企业大多较为悲观。
但沃拉博指出，德国并无经济衰退之虞，汽车及化学产业是近期亮点，建筑业情况仍稳健。他称，国内消费亦维持强劲。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5