新兴汇市：多数亚币走贬反映美元升势，印尼卢比跌幅居前

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
韩元/美元 下跌，受累于境外资金卖盘，尽管出口商月末结算需求助韩元削减部分跌幅。
坡元 下滑，因数据显示该国7月通胀意外放缓至四个月低点。
美元兑一篮子六种主要货币 升至近一年高点。叶伦周五承认，部分美联储官员担忧货币政策的刺激水平，同时她也强调了谨慎对待升息的必要性。
欧洲央行总裁德拉吉上周五强调，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 104.00 103.92 -0.08 +1.23 105.28
坡元 1.2502 1.2492 -0.08 +1.04 1.2632
台币 30.028 30.020 -0.03 -0.26 29.950
韩元 1019.95 1017.70 -0.22 +3.48 1055.40
泰铢 31.96 31.93 -0.09 +2.82 32.86
菲律宾披索 43.86 43.84 -0.03 +1.24 44.40
印尼卢比 11713.00 11675.00 -0.32 +3.82 12160.00
印度卢比 60.46 60.47 +0.02 +2.22 61.80
马币 3.1615 3.1610 -0.02 +3.61 3.2755
人民币 6.1540 6.1529 -0.02 -1.63 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。