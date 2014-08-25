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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 16:38 BJT

新兴汇市：多数亚币走贬反映美元升势，印尼卢比跌幅居前

韩元/美元 下跌，受累于境外资金卖盘，尽管出口商月末结算需求助韩元削减部分跌幅。

坡元 下滑，因数据显示该国7月通胀意外放缓至四个月低点。

美元兑一篮子六种主要货币 升至近一年高点。叶伦周五承认，部分美联储官员担忧货币政策的刺激水平，同时她也强调了谨慎对待升息的必要性。

欧洲央行总裁德拉吉上周五强调，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.00 103.92 -0.08 +1.23 105.28

坡元 1.2502 1.2492 -0.08 +1.04 1.2632

台币 30.028 30.020 -0.03 -0.26 29.950

韩元 1019.95 1017.70 -0.22 +3.48 1055.40

泰铢 31.96 31.93 -0.09 +2.82 32.86

菲律宾披索 43.86 43.84 -0.03 +1.24 44.40

印尼卢比 11713.00 11675.00 -0.32 +3.82 12160.00

印度卢比 60.46 60.47 +0.02 +2.22 61.80

马币 3.1615 3.1610 -0.02 +3.61 3.2755

人民币 6.1540 6.1529 -0.02 -1.63 6.0539

(完)

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