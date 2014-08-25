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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 16:38 BJT

台湾央行：共发行391.5亿台币存单，存单发行余额增187.5亿

路透台北8月25日 - 台湾央行周一公布，共发行391.5亿台币存单。与今日存单到期金额204亿相较，存单发行余额增187.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 351.00

91天期 0.93 27.50

182天期 1.05 13.00

央行上日共发行2,875.0亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,667亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为45亿台币，累积至周日超额准备为负1,007亿台币、加计前期1%的超额准备为385亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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