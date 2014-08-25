版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 16:42 BJT

标题新闻：俄罗斯外长称，希望近日派遣第二批人道援助车队前往乌克兰东部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐