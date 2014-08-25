更新版 1-德国数据：8月Ifo企业信心指数连降四个月，俄乌局势压力重重

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
德国4-6月国内生产总值(GDP)萎缩0.2%，财政部将此部分归咎于乌克兰危机和对俄罗斯的制裁。
Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)称，乌克兰危机绝对是德国经济的一项负担，虽然很难具体量化这对德国经济的影响。他认为德国并无经济衰退之虞。
德国与俄罗斯拥有密切的商业关系，逾6,000家德企在俄经营。德国出口商中约10%向俄销售商品，其中部分企业担心俄罗斯与西方在乌克兰问题上的僵局会损害他们的生意。
今年1-6月，德国对俄出口价值下滑15.5%至153亿欧元，主要是汽车和机械出口大跌。Ifo称制造商预计出口动力会进一步减弱。
企业对现况的信心创2013年7月以来最低，而且对未来的预期也较上月悲观。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 蔡美珍/杜明霞)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
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