券商观点：中国银行业已公布半年报资产质量压力升、放贷不足再预警--银河

路透北京8月25日 - 目前已有五家中国的上市银行公布了半年报，银河证券报告分析认为，几家上市银行半年报显示整体利润增速保持平稳，然资产压力下，银行风险偏好将下降并影响信用增速。

报告表示，从年报中可看出，银行在收入端保持平稳，经济调整期资产压力加速上升，银行通过压缩成本对冲计提拨备影响，利润增速保持平稳。上半年银行净利润增长12.1%，较一季度下滑2.4个百分点。利润增长归因显示，成本控制贡献了5.2个百分点增长，拨备拉低了10个百分点。

其次，银行年报均显示，几家上市银行的核心资本充足率均保持平稳，采用内评法一次性可提升核心资本充足率约70BP。二季末核心一级资本充足率保持平稳，反映银行风险资产增速保持平稳。中行 、交行 受内评法影响，资本充足率显着提升。中行数据显示核心一级资本充足率内评法较权重法提高75BP。

五家上市银行上半年的不良率显示平稳，环比上升6BP；但先行指标显示资产压力上升，如逾期贷款保持较快增长，以半年度衡量，90天以上逾期增长25.8%，逾期贷款增长33.5%；而关注类贷款普遍上行；不良率平稳，环比上升6BP。

银河表示，8月银行业信贷增长放缓的传闻再起，银行财报中先行指标显示其资产质量的压力上升，银行风险偏好会相应降低；但问题可能更多地集中在有效需求不足。