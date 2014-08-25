券商观点：中国银行业已公布半年报资产质量压力升、放贷不足再预警--银河

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透北京8月25日 - 目前已有五家中国的上市银行公布了半年报，银河证券报告分析认为，几家上市银行半年报显示整体利润增速保持平稳，然资产压力下，银行风险偏好将下降并影响信用增速。
报告表示，从年报中可看出，银行在收入端保持平稳，经济调整期资产压力加速上升，银行通过压缩成本对冲计提拨备影响，利润增速保持平稳。上半年银行净利润增长12.1%，较一季度下滑2.4个百分点。利润增长归因显示，成本控制贡献了5.2个百分点增长，拨备拉低了10个百分点。
其次，银行年报均显示，几家上市银行的核心资本充足率均保持平稳，采用内评法一次性可提升核心资本充足率约70BP。二季末核心一级资本充足率保持平稳，反映银行风险资产增速保持平稳。中行 、交行 受内评法影响，资本充足率显着提升。中行数据显示核心一级资本充足率内评法较权重法提高75BP。
五家上市银行上半年的不良率显示平稳，环比上升6BP；但先行指标显示资产压力上升，如逾期贷款保持较快增长，以半年度衡量，90天以上逾期增长25.8%，逾期贷款增长33.5%；而关注类贷款普遍上行；不良率平稳，环比上升6BP。
银河表示，8月银行业信贷增长放缓的传闻再起，银行财报中先行指标显示其资产质量的压力上升，银行风险偏好会相应降低；但问题可能更多地集中在有效需求不足。
报告建议投资者重点关注中央投资和房地产政策调整。以分部门偿债备付率衡量，在居民、非金融企业、地方政府、中央政府四部门中，居民和中央政府具备潜在的较大加杠杆空间。这也意味着，中央投资和房地产政策调整是未来扩张总需求的主要落脚点，也是信用需求回升的主要来源。（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。