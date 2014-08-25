欧洲金融：希腊未来几周将增额发行三年及五年期公债--政府消息

路透雅典8月25日 - 希腊政府高层一名消息人士周一向路透表示，希腊计划未来两周对不久前发行的三年期及五年期公债进行增发，金额高达15亿欧元(19.7亿美元)，同时将接受以国库券代替现金购买增发公债。

“有计划未来几周增额发行这几档公债。付款方式将以未到期国库券取代现金，”这位要求匿名的政府官员称。

官员并称，希腊政府希望增加这部分公债的流动性，这有助拉紧买卖价差。

希腊约有150亿欧元的未到期国库券，每月进行再融资。