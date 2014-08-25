欧洲金融：希腊未来几周将增额发行三年及五年期公债--政府消息

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透雅典8月25日 - 希腊政府高层一名消息人士周一向路透表示，希腊计划未来两周对不久前发行的三年期及五年期公债进行增发，金额高达15亿欧元(19.7亿美元)，同时将接受以国库券代替现金购买增发公债。
“有计划未来几周增额发行这几档公债。付款方式将以未到期国库券取代现金，”这位要求匿名的政府官员称。
官员并称，希腊政府希望增加这部分公债的流动性，这有助拉紧买卖价差。
希腊约有150亿欧元的未到期国库券，每月进行再融资。
希腊今年稍早重回阔别四年的债券市场融资，4月时发行五年期公债，7月时发行三年期公债，总计向外国投资人筹得45亿欧元。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
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