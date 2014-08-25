券商观点：中国经济复苏动能显着减弱，A股短期调整压力加大--中信

路透北京8月25日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告称，实体经济复苏稳健与流动性相对宽松是本轮沪港通驱动的第二波行情的重要基础，近期实体与金融数据对这一基础有弱化作用，这将会破坏本轮反弹的基本面基础。

报告判断，经济复苏与市场基本面预期对政策的依赖性依然很高，市场相对稳健运行的背后实际蕴含了较高的政策宽松预期，但这些预期落空的可能性较大——未来政策看点在改革与结构调整，稳增长会保持较强定力而难以兑现预期。

报告指出，宏观流动性将维持中性偏松，只要央行的货币口径对房地产调控不放松，那么房地产基本面的中期下行趋势仍难以扭转，风险溢价短期或抬升；政策面也不会容忍流动性出现偏紧的格局，中期风险溢价将在区间波动。

报告认为，本轮5月开始的经济企稳回升或将提早结束。花旗中国GDP超预期指数出现拐点，并快速下行，而市场预期调整较慢的原因在于政策预期依然较高。但是，报告认为稳增长方面政策仍将保持较强定力，而改革推进可能超预期。

报告强调，未来最值得关注的改革政策是作为今后一个时期改革的总施工图和总台账的《党的十八届三中全会重要改革举措实施规划（2014－2020年）》；而短期值得关注的局部改革包括：国企改革、区域发展规划落地、沪港通、服务业与其它新兴产业的扶持规划等。