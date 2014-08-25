欧元债市：德、西、意、葡等国10年期公债收益率触及纪录低点

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透伦敦8月25日 - 德国、西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)周一降至纪录低位，因市场愈发揣测欧洲央行(ECB)准备实施大规模资产购买计划。
欧洲央行总裁德拉吉周五在杰克森霍尔会议上称，如果欧元区通胀继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。这比他之前的措辞立场要强硬。
德国10年期公债收益率 跌至纪录低点0.93%，西班牙 和意大利10年期公债收益率 分别低见2.28%和2.49&。葡萄牙10年期公债收益率 日内下跌21个基点，报3.05%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5