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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 17:27 BJT

欧元债市：德、西、意、葡等国10年期公债收益率触及纪录低点

路透伦敦8月25日 - 德国、西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)周一降至纪录低位，因市场愈发揣测欧洲央行(ECB)准备实施大规模资产购买计划。

欧洲央行总裁德拉吉周五在杰克森霍尔会议上称，如果欧元区通胀继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。这比他之前的措辞立场要强硬。

德国10年期公债收益率 跌至纪录低点0.93%，西班牙 和意大利10年期公债收益率 分别低见2.28%和2.49&。葡萄牙10年期公债收益率 日内下跌21个基点，报3.05%。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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