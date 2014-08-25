更新版 1-中港个股：中石化将如期完成销售公司增资，加快页岩气开发

* 中石化将如期完成销售公司增资扩股计划

* 首轮报价者有37家，现已进入第二轮出价

* 料页岩气开发成本进一步下降，将加快开发

* 午盘升幅曾扩大至逾5%，触及2008年初以来高位 (新增更多高管言论)

路透香港8月25日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周一称，公司将如期完成旗下销售公司增资扩股的计划，因投资者反应积极；此外，页岩气开发成本料将进一步下降，故公司会加快第二阶段开发进度。

作为中国新一轮国企改革的先行者，中石化于今年2月启动旗下油品销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划，拟通过增资扩股方式出让最多30%股权，目标于9月底前落实战略投资者名单。

该公司董事长傅成玉在记者会上表示，第一轮竞投报价者有37家财团，当中很多是企业，也有基金和机构投资者，现已结束首轮报价并进入第二轮约束性出价。

“现在可以说的是，投资者反应比我们预想好，非常积极。＂他说。

据路透此前引述知情人士称，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard 与中国腾讯控股 等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。

中石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。中石化销售公司2013年净利为251亿人民币(约合41亿美元)，拥有3万座加油站、8,000万加油卡客户和2.3万家易捷便利店。

**销售公司将转型综合消费平台**

傅成玉说，销售公司未来的发展不是“卖油”的概念，而是综合服务商，为其平台上8,000万客户提供衣食住行的消费服务，换言之销售公司未来在非油品业务增长空间巨大。

“拉到电商、移动互联网和大数据的环境之下，销售业务将变成新业态，将来成品油销售可能是我们的副业。”他称。

另外，傅成玉称，中石化将维持首阶段页岩气的开发计划，但由于技术完善和市场对节能减排的需求增加，公司将加快第二阶段开发进度。

“以前页岩气单井钻井成本为8,200万元，今年在部分区域将实现6,000万元，估计未来3-5年有可能降到5,000万元，这样单井开发成本也会下降。”他说。

他并称，页岩气的第二阶段开发计划将在未来两年开展。

中石化旗下重庆涪陵页岩气项目是中国首个有商业价值的页岩气项目，估计储量达2.1万亿立方米，预计于2015年将建成50亿立方米产能规模，至2017年扩大至100亿立方米。

傅成玉对于中石化页岩气开发持乐观态度，但中国此前将截至2020年的页岩气目标产量减半，由原预期的600-800亿立方米降至300亿立方米，因初期勘探活动显示开发页岩气存在挑战。

中国自9月1日起调高非居民用存量天然气门站价格，每立方米提高0.4元。 这是天然气价格改革三步走方案的第二步，预期明年再有一次提价，以缩小与其他可替代能源的差距，并有助刺激天然气供应力度。

由于业绩好于预期，加上出售销售业务进展良好以及页岩气开发前景乐观，中石化H股周一午盘升幅一度扩大至逾5%，触及8.11港元，为自2008年初以来高位。

H股终场收报8.04港元，升4.28%；A股亦升2.45%，报5.43元人民币。