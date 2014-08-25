《中国债市每日综述》现券及IRS变动不大，短期关注焦点仍不脱资金面

* 现券及IRS均窄幅波动，机构静观资金面变化

* 主要回购利率仍小降，但跨月资金紧俏

* 虽然短期资金面略承压，但料整体问题不大

路透上海8月25日 - 中国银行间市场周一现券及IRS窄幅波动。交易员指出，目前消息面相对淡静，但临近月末叠加新股申购高峰，机构关注焦点暂难脱离资金面变化，场内成交并不活跃，多数机构静待流动性敏感时期度过之后，再进一步预判交投方向。

他们并称，虽然部分机构短线采取回避短券的交投策略，但长期来看，经济基本面走稳基础仍不牢固，有望为债市中长端品种需求提供更多支撑。

“今天市场很安静，没什么方向，等着更多数据了吧.”上海一银行交易员称,资金面虽然面临干扰因素，但是在央行国库现金等的辅助下估计问题并不大，只是短期操作动力不强，待度过资金面敏感时期之后，再做定夺。

他还提到，当前短债安全系数不高，还是长债相对安全一些，但是考虑到对宏观经济走势市场的分歧还不小，所以暂采取观望态度。

中信证券 最新债券市场周报称，中国经济回升乏力，通胀也有进一步走低的可能，基本面对债券市场的支撑加强；IPO冲击过后，市场可能仍有继续走强的空间。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

华南另一券商分析师认为，虽然这周资金面相比前一周挑战更大了一些，但总体而言压力并不大，而央行公开市场在到期量650亿元的情况下，本周仍有望实现净投放。

剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新成交收益率 在4.9750%，上日尾盘为4.9800%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.606元，较上日结算价跌0.044元，或0.05%。

**主要回购利率续小降**

银行间资金市场周一主要回购利率 继续小跌，隔夜资金供给颇充裕，而七天品种部分大行虽有融出该期限，但因可跨月基本供不应求，考虑到本周四和周五开始的新股申购巨额资金冻结压力，场内谨慎心态仍在。

市场人士并指出，央行周四将以国库现金定存方式向市场输血，不过预计此次IPO申购资金冻结规模应不小，机构仍关注央行是否会根据市场状况，在公开市场等方面有所动作。

“隔夜不少，跨月七天的需求挺大的。”华东一商业银行交易员称。

她并指出，今日政策性银行和部分大型国有商业银行均有融出资金，包括七天期限，但仍难完全满足市场需求，而城商行等部分机构对下半周新股申购带来的资金扰动报谨慎看法，融出资金期限选择落在周四前。

本周四和周五6月新股重启后的第三批新股发行申购将开始，沪深两市累计有10只新股申购，而路透统计数据显示，7月下旬的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币。

上海一商业银行交易员也表示，今日七天期限开盘价仍有指导现象，券商和基金对跨月资金需求不小，拆借难度也较大。

上述两位交易员均表示，有分析报告指，下半周新股申购日均冻结资金预计在万亿元规模，不过在国务院要求降低融资成本的大背景下，又有国库现金定存助力，预计资金大幅波动的空间有限，“央行估计也会比较谨慎的。”上述上海交易员称。

财政部周五公告称，将于周四(28日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量600亿元人民币。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行公开市场操作仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,654.26亿元，略高于上周五的7,612.98亿元；其中，隔夜品种成交5,928.66亿元，上周五为5,351.76亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

--------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8383 2.8456 -0.73 5,928.66

七天 3.3579 3.3936 -3.57 1477.19

14天 3.9323 3.9237 +0.86 646.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0700 3.2400 -217.00 2,927.71

七天 5.2000 4.1350 +106.50 331.91

14天 4.9100 4.6500 +26.00 32.66

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8410 2.9500 -10.90 --

七天 3.5000 3.5000 +0.00 --

14天 4.0000 3.9600 +4.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8410 2.8430 -0.20 --

七天 3.3630 3.3690 -0.60 --

三个月 4.6758 4.6764 -0.06 --