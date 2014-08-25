欧洲政经：德国总理梅克尔称乌克兰危机损及经济

“不过还有一些不确定性，我不想隐瞒这点，整个乌克兰-俄罗斯局势显示，我们当然很有兴趣恢复建设性的国际关系，”她在与西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的联合新闻发布会上表示。

“但是我预计，如果不发生重大事件，我们经济的整体年增速将会不错。”