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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 18:10 BJT

欧洲政经：德国总理梅克尔称乌克兰危机损及经济

“不过还有一些不确定性，我不想隐瞒这点，整个乌克兰-俄罗斯局势显示，我们当然很有兴趣恢复建设性的国际关系，”她在与西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的联合新闻发布会上表示。

“但是我预计，如果不发生重大事件，我们经济的整体年增速将会不错。”

德国政府预计经济今年会增长1.8%。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 艾茂林/高琦)
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