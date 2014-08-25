更新版 1-港股业绩：绿城中国上半年核心利润跌六成，将重点发展一二线城市

(新增管理层评论)

路透香港8月25日 - 受累交付物业毛利率偏低及部份联营公司计提减值亏损，中国房地产商--绿城中国 上半年核心利润按年倒退六成。公司表示，未来会更集中在一、二线城市发展，以保障公司口碑及盈利能力。

管理层称，目前公司在三、四线城市的项目比例较大，价格上升也受较大限制。

＂三四线城市价格上升受比较大的限制，市场周转会受到数量及能力的限制，所以与融创合作后，主要将发展目标放在一、二线大城市。＂绿城副主席及行政总裁寿柏年在业绩发布会称。

融创中国 5月时宣布拟收购绿城中国的24.313%已发行股本，收购完成后融创中国创办人孙宏斌将被委任为绿城中国董事会联席主席。

上述收购仍须待若干先决条件完成方可作实，寿柏年表示，交易目前在正常顺利的进展中，预计可于近期完成。

他指出，绿城在市场经营上不是很强，营销能力、对市场的把握，这些方面都需要向融创学习，相信公司与融创能有很好的互补。

孙宏斌称，看好绿城的发展是因为其相信将来做高端、改善型住宅，一定会比做刚需型住宅的有发展。

＂有钱人买的是好房子，房地产的发展靠有钱人推动；做刚需住宅的太多了，竞争会越来越激烈。＂他称。

＂我们对城市的选择非常坚决，北京、上海是一线城市，杭州是二线城市，我们一定在一、二线城市发展，因为购买力强，供求关系良好。＂他续称。

此外，孙宏斌认为天津、重庆都是优势城市，而下一步将关注南京、福州、厦门、广州、深圳这五个城市。

**房地产市场正走出谷底**

绿城中国稍早周一公布，截至6月底止六个月净利按年下滑67%至6.13亿元人民币；若扣除收购净收益和金融衍生工具公平值变化的影响，期内核心利润按年跌59.2%，至6.61亿元。

期内，公司实现物业销售毛利率为24%，较去年同期的29.7%为低，主要因期内入账的楼盘大部份于2009年时取得的较高成本土地，加上房地产调控导致项目销售格偏低所致。

公司称，随着国内多个城市的物业限购政策逐步放松或退出，房地产市场正在走出谷底，市场信心在逐步恢复，公司的销售业绩也将得到一定的改善。

今年首七个月，绿城中国累计合同销售金额为318亿元，已签认购协议但未转销售合同的金额约26亿元。该公司2014年全年的合同销售目标为650亿元。

公司续称，面对当前的市场环境，公司将进一步强化销售、去化库存、加快资金回笼、严控成本，并择机补充优质项目改善土地储备结构。

绿城中国股价今天最多曾跌3.6%，收盘持平于7.93港元，过去一个月累计跌逾6%。（完）

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