中国证券：新三板正式施行做市转让方式，首日成交活跃个股振幅较大

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透北京8月25日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司（俗称“新三板”）周一正式施行做市转让方式，43家首尝做市交易的挂牌企业首日成交表现活跃，由于没有涨跌幅限制，部分个股振幅较大。
全国中小企业股份转让系统网站数据显示，截至今日收盘，在43家做市转让公司中，涨幅大于50%的有8家，股价下跌的公司共计7家。成交总额超过3,890万元人民币，总成交量逾478万股，42家企业中东亚装饰成为唯一一只零成交的挂牌公司。
”做市商的功能能不能有效的发挥取决于多方面的因素，比如说我们的技术条件、制度条件和市场条件，这个功能一定是一个逐步释放的过程。”“新三板”发言人隋强表示。
隋强指出，从掌握的情况来看，后续还有很多公司将会陆续加入做市商交易方式的行列中。目前部分公司仍处于观望状态，部分公司正处于做市准备阶段，或正处于选择做市商方式需要履行的公司内部决策程序阶段。
他并指出，短期希望通过做市商大幅提升“新三板”的市场流动性并不现实，但整体来看，做市商上线以后对改善市场的流动性，提升市场的定价功能，“新三板”还是抱有很强的信心的。
太平洋证券副总经理程晓明亦认为，做市业务开始后交易有所提升，但还不够。首先是1,000多家挂牌公司中参与做市交易的还不到100家，另外即使做市交易的股票，总体仍不够活跃。不过他相信这些问题一定会得到逐步得到解决的。
中国全国中小企业股份转让系统公司（俗称“新三板”）上周五迎来第1,000家挂牌公司。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。