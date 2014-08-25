新加坡企业：GIC欲16亿美元购东京一办公楼，处最后谈判阶段--消息

路透东京8月25日 - 三位了解交易的直接知情人士称，新加坡政府投资公司(GIC) 正处于最后谈判阶段，欲以1,700亿日圆(16亿美元)购买东京的一座办公大楼。这将成为日本自全球金融危机以来最大的一桩房地产交易。

GIC报价胜过了同样进入最终报价阶段的高盛公司(Goldman Sachs) 资产管理部门。GIC在日本房地产市场的参与力度已经不小。该处房地产是由亚洲私募股权公司PAG旗下Secured Capital挂牌出售。

GIC正在就32层的Pacific Century Place Marunouchi大厦进行谈判，该建筑位于东京火车站附近热门地段。此前GIC退出了另一桩从全球并购机构Lone Star Funds处购买东京一处重要房地产的交易。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)