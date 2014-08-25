新加坡企业：GIC欲16亿美元购东京一办公楼，处最后谈判阶段--消息

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透东京8月25日 - 三位了解交易的直接知情人士称，新加坡政府投资公司(GIC) 正处于最后谈判阶段，欲以1,700亿日圆(16亿美元)购买东京的一座办公大楼。这将成为日本自全球金融危机以来最大的一桩房地产交易。
GIC报价胜过了同样进入最终报价阶段的高盛公司(Goldman Sachs) 资产管理部门。GIC在日本房地产市场的参与力度已经不小。该处房地产是由亚洲私募股权公司PAG旗下Secured Capital挂牌出售。
GIC正在就32层的Pacific Century Place Marunouchi大厦进行谈判，该建筑位于东京火车站附近热门地段。此前GIC退出了另一桩从全球并购机构Lone Star Funds处购买东京一处重要房地产的交易。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。