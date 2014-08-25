CNH动态：离岸即期较前日几近持平，多空交投谨慎

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透香港8月25日 - 离岸人民币现汇 周一低开高走后有所回落，较前一交易日几近持平，盘中已连续四个交易日小幅上涨，国际美元指数最近相当强劲，亦给人民币汇价走升带来阻力，市场力量在当前价位方向不明朗，交投偏僵持。
“ 最近人民币中间价的引导作用很弱，买卖盘有些势均力敌，还要观察CNY(在岸)大行和油盘购汇力量，市场力量有些僵持。“一位中资银行交易员称。
中金公司最新报告指， 中国央行近期的汇率政策可能偏向于维持人民币汇率基本稳定，同时加大汇率双向波动，通过择机制造人民币贬值预期抑制短期资本流入。
本地时间下午6:38时，离岸人民币现汇 报6.1556，较上交易日仅微升2个点子几近持平，午盘一度最高至6.1538。自7月中低点6.2182以来，累计涨约626点。
同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2300/2400，上日在6.2345，涨0.07%。
境内人民币兑美元即期 周一小幅收低至6.1550，与中间价同向。日内围绕上日收盘价反复波动，尾盘时波动加剧，最终在油盘购汇引领下收低。
全球汇市上，美元指数延续涨势，逼近一年高位，欧元兑美元周一跌至近一年低点，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若通胀率进一步下滑，他已做好展开相关行动的准备，这让量化宽松预期继续升温。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。