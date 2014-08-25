CNH动态：离岸即期较前日几近持平，多空交投谨慎

路透香港8月25日 - 离岸人民币现汇 周一低开高走后有所回落，较前一交易日几近持平，盘中已连续四个交易日小幅上涨，国际美元指数最近相当强劲，亦给人民币汇价走升带来阻力，市场力量在当前价位方向不明朗，交投偏僵持。

“ 最近人民币中间价的引导作用很弱，买卖盘有些势均力敌，还要观察CNY(在岸)大行和油盘购汇力量，市场力量有些僵持。“一位中资银行交易员称。

中金公司最新报告指， 中国央行近期的汇率政策可能偏向于维持人民币汇率基本稳定，同时加大汇率双向波动，通过择机制造人民币贬值预期抑制短期资本流入。

本地时间下午6:38时，离岸人民币现汇 报6.1556，较上交易日仅微升2个点子几近持平，午盘一度最高至6.1538。自7月中低点6.2182以来，累计涨约626点。

同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2300/2400，上日在6.2345，涨0.07%。

境内人民币兑美元即期 周一小幅收低至6.1550，与中间价同向。日内围绕上日收盘价反复波动，尾盘时波动加剧，最终在油盘购汇引领下收低。

全球汇市上，美元指数延续涨势，逼近一年高位，欧元兑美元周一跌至近一年低点，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若通胀率进一步下滑，他已做好展开相关行动的准备，这让量化宽松预期继续升温。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻