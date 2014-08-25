国际油市：380-cst燃料油现货升水跌至近一周低位，因供给增多

路透新加坡8月25日 - 380-cst燃料油现货升水周一跌至近一周低位，交易商称因渣油供给增加。

路透数据显示，380-cst燃料油较上周五下跌34美分，至每吨较新加坡现货报价溢价2.91美元。

“更多的高密度、高粘度(燃料油船货)正在途中，”一位驻新加坡的交易员表示。

各类级别的馏分油可能会混合在一起，制作成380-cst和500-cst等级别的可替代燃料油。

交易员表示，早先由于供给偏少，500-cst燃料油市场有一些趋紧。

一小部分交易员卖出500-cst现货，其价格据称与上个月RMG相近，而通常每吨500-cst燃料油价格要比380-cst低10美元。

交易商称随着渣油供给愈发充沛，价格将出现升水。

嘉吉向摩科瑞售出4万吨180-cst燃料油，船期为9月14-18日，每吨较新加坡现货报价升水3美元。

维多公司买入一澳洲燃料油供应商的少数股权，以帮助满足近期从皇家荷兰/壳牌石油集团手中购买的Geelong精炼厂需求。(完)

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