国际油市：380-cst燃料油现货升水跌至近一周低位，因供给增多

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透新加坡8月25日 - 380-cst燃料油现货升水周一跌至近一周低位，交易商称因渣油供给增加。
路透数据显示，380-cst燃料油较上周五下跌34美分，至每吨较新加坡现货报价溢价2.91美元。
“更多的高密度、高粘度(燃料油船货)正在途中，”一位驻新加坡的交易员表示。
各类级别的馏分油可能会混合在一起，制作成380-cst和500-cst等级别的可替代燃料油。
交易员表示，早先由于供给偏少，500-cst燃料油市场有一些趋紧。
一小部分交易员卖出500-cst现货，其价格据称与上个月RMG相近，而通常每吨500-cst燃料油价格要比380-cst低10美元。
交易商称随着渣油供给愈发充沛，价格将出现升水。
嘉吉向摩科瑞售出4万吨180-cst燃料油，船期为9月14-18日，每吨较新加坡现货报价升水3美元。
维多公司买入一澳洲燃料油供应商的少数股权，以帮助满足近期从皇家荷兰/壳牌石油集团手中购买的Geelong精炼厂需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。