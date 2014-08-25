东南亚股市：印尼股市因燃料政策风险下跌，种植园类股拉低大马股市

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透曼谷8月25日 - 印尼股市周一录得连续两天下跌，期间印尼卢比下跌，该国政府燃料补贴政策也有可能发生变动。种植园类股票下跌，让马来西亚股市跌至一周低位。
印尼股市 下跌0.3%，延续上周五跌势，并进一步远离上周尾段触及的15个月高点。燃料油价格可能走高，让汽车企业公司Astra International 股价受到冲击。
外资周一净抛售1,767亿印尼卢比(1,510万美元)的股票，过去三天里有9,970亿卢比流入股市。印尼卢比周一下滑，因市场担心该国当期和预算赤字。
马来西亚股市 收于1,862.31点，为8月18日以来最低收盘位。Kuala Lumpur Kepong 领跌，部分原因是投资人担心印尼可能限制海外人士对种植园的所有权。
泰国股市 连涨三日，收在1,563.13点，为2013年5月30日迄今最高。
泰国国王普密蓬周一签署御令，任命全国维持和平秩序委员会主席、陆军司令巴育为泰国总理。这为组建临时政府铺平道路。
菲律宾股市 周一休市，周二将重启交易。投资者等待本周的一系列数据以考量经济健康状况，包括周二公布的6月贸易数据和周四的第二季国内生产总值(GDP)。(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。