东南亚股市：印尼股市因燃料政策风险下跌，种植园类股拉低大马股市

路透曼谷8月25日 - 印尼股市周一录得连续两天下跌，期间印尼卢比下跌，该国政府燃料补贴政策也有可能发生变动。种植园类股票下跌，让马来西亚股市跌至一周低位。

印尼股市 下跌0.3%，延续上周五跌势，并进一步远离上周尾段触及的15个月高点。燃料油价格可能走高，让汽车企业公司Astra International 股价受到冲击。

外资周一净抛售1,767亿印尼卢比(1,510万美元)的股票，过去三天里有9,970亿卢比流入股市。印尼卢比周一下滑，因市场担心该国当期和预算赤字。

马来西亚股市 收于1,862.31点，为8月18日以来最低收盘位。Kuala Lumpur Kepong 领跌，部分原因是投资人担心印尼可能限制海外人士对种植园的所有权。

泰国股市 连涨三日，收在1,563.13点，为2013年5月30日迄今最高。

泰国国王普密蓬周一签署御令，任命全国维持和平秩序委员会主席、陆军司令巴育为泰国总理。这为组建临时政府铺平道路。