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亚洲 | 2014年 8月 26日 星期二 07:49 BJT

****《重要新闻快速浏览》--8月25日基本金属和贵金属报导****

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* 基本金属及贵金属

> 全球金市：金价跌向两个月低位，因美元和股市上扬

> 金属期市：沪铜触及7月初以来高点，受助于消费方补仓需求

> 表格: LME金属适逢伦敦市场休市

《其他消息》

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