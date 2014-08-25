《重要新闻快速浏览》--8月25日基本金属和贵金属报导****

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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> 全球金市：金价跌向两个月低位，因美元和股市上扬
> 金属期市：沪铜触及7月初以来高点，受助于消费方补仓需求
> 表格: LME金属适逢伦敦市场休市
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。