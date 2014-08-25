国际油市：亚洲柴油现货升水保持稳定，非洲需求提供支持

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透新加坡8月25日 - 亚洲柴油现货升水周一持稳，业界消息人士说，因非洲现货需求预计将吸收走该区域的过度供给。
指标含硫量500ppm的柴油现货升水保持在每桶0.10美元。
一份标购文件显示，肯尼亚原油进口商正寻求总共近34.5万吨的柴油和航煤，船期为9月和10月。
交易员说，南非PetroSA也在寻求10月初运送的现货船货，这可能会有助于支撑人气。
交易商表示，斯里兰卡Ceylon Petroleum取消了船期为10月的柴油与航煤标购，不过原因眼下尚不清楚。
交易员称，来自中国的柴油出口一直在给市场带来压力，因印尼等国需求不旺。
壳牌向BP售出15万桶含硫量10ppm的柴油，船期为9月9-13日，每桶报价较9月8-12日新加坡平均价格升水0.90美元。
壳牌向托克(Trafigura)卖出20万桶含硫量10ppm的柴油，船期为9月12-16日，每桶报价较9月15-19日新加坡平均价格升水0.90美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。