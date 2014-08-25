国际油市：亚洲柴油现货升水保持稳定，非洲需求提供支持

路透新加坡8月25日 - 亚洲柴油现货升水周一持稳，业界消息人士说，因非洲现货需求预计将吸收走该区域的过度供给。

指标含硫量500ppm的柴油现货升水保持在每桶0.10美元。

一份标购文件显示，肯尼亚原油进口商正寻求总共近34.5万吨的柴油和航煤，船期为9月和10月。

交易员说，南非PetroSA也在寻求10月初运送的现货船货，这可能会有助于支撑人气。

交易商表示，斯里兰卡Ceylon Petroleum取消了船期为10月的柴油与航煤标购，不过原因眼下尚不清楚。

交易员称，来自中国的柴油出口一直在给市场带来压力，因印尼等国需求不旺。

壳牌向BP售出15万桶含硫量10ppm的柴油，船期为9月9-13日，每桶报价较9月8-12日新加坡平均价格升水0.90美元。

壳牌向托克(Trafigura)卖出20万桶含硫量10ppm的柴油，船期为9月12-16日，每桶报价较9月15-19日新加坡平均价格升水0.90美元。(完)

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