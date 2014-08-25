马来西亚期市：棕榈油期货收高，空仓回补令市场先抑后扬

路透吉隆坡8月25日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，终止连续八天下跌态势，因空头回补力挽早盘跌势，并帮助棕榈油保持在2,000马币上方。

早盘交易时段，棕榈油一度跌至2009年3月低点1,954马币，因中国企业融资问题加之出口需求不高，触发投机性卖盘。

不过，尾盘一波空头回补帮助扳回一些跌幅。

“过去两天市场出现超卖，随后出现大量的空头补进。大连棕榈油市场反弹也激励了这一行为。”一位当地大宗商品经纪机构的交易员说。

“不过，反弹并没有基本面的因素，所有的偏空消息--产量上升、出口较低都已经被吸收了。”

指标11月棕榈油期货 上涨1.6%，报每吨2,027马币，远离日内低点1,954马币。

总成交量为25,250口，低于35,000的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油期货可能会进一步跌进每吨1,950-1,968马币的区间。

“除此之外，一些来自中国的买家在融资上存在困难，青岛港口调查事件后，银行也在压缩提供给大宗商品的资金。”联昌国际(CIMB)研究分析师Ivy Ng说。(完)

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