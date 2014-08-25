马来西亚期市：棕榈油期货收高，空仓回补令市场先抑后扬

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透吉隆坡8月25日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，终止连续八天下跌态势，因空头回补力挽早盘跌势，并帮助棕榈油保持在2,000马币上方。
早盘交易时段，棕榈油一度跌至2009年3月低点1,954马币，因中国企业融资问题加之出口需求不高，触发投机性卖盘。
不过，尾盘一波空头回补帮助扳回一些跌幅。
“过去两天市场出现超卖，随后出现大量的空头补进。大连棕榈油市场反弹也激励了这一行为。”一位当地大宗商品经纪机构的交易员说。
“不过，反弹并没有基本面的因素，所有的偏空消息--产量上升、出口较低都已经被吸收了。”
指标11月棕榈油期货 上涨1.6%，报每吨2,027马币，远离日内低点1,954马币。
总成交量为25,250口，低于35,000的均值。
路透市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油期货可能会进一步跌进每吨1,950-1,968马币的区间。
“除此之外，一些来自中国的买家在融资上存在困难，青岛港口调查事件后，银行也在压缩提供给大宗商品的资金。”联昌国际(CIMB)研究分析师Ivy Ng说。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王洋)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。