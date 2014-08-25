国际油市：亚洲石脑油裂解价差小升，受益于定期需求

路透新加坡8月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小升至每吨135.33美元，受定期需求支撑。

在8月7日起的三周内，韩国的丽川石脑油裂解中心(YNCC)、Lotte Chemical和KPIC曾分别签署了六个月、12个月和15个月的采购合同，总计买入约90万吨。这些合同均自2014年10月开始执行。

LG化学曾签署一定期合同，但细节尚不得知。

一位在新加坡的交易员说：“10月的需求在浮现，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的维护应该也有一些影响。”

ADNOC正在关闭两座凝析油裂解装置，将在10月至1月相继关闭。虽然这是计划中的维护，但交易员表示该公司可能会减少对定期客户的供给。

根据定期协议，ADNOC有权酌情减少5%的供给。

石脑油市场进来承压，之前有约200万吨的石脑油定于9月运往亚洲。

汽油裂解价差基本持稳，报每桶6.91美元。新加坡现货市场鲜有交易，交易员表示市场供给仍然充足。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文