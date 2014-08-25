国际油市：亚洲石脑油裂解价差小升，受益于定期需求

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透新加坡8月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小升至每吨135.33美元，受定期需求支撑。
在8月7日起的三周内，韩国的丽川石脑油裂解中心(YNCC)、Lotte Chemical和KPIC曾分别签署了六个月、12个月和15个月的采购合同，总计买入约90万吨。这些合同均自2014年10月开始执行。
LG化学曾签署一定期合同，但细节尚不得知。
一位在新加坡的交易员说：“10月的需求在浮现，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的维护应该也有一些影响。”
ADNOC正在关闭两座凝析油裂解装置，将在10月至1月相继关闭。虽然这是计划中的维护，但交易员表示该公司可能会减少对定期客户的供给。
根据定期协议，ADNOC有权酌情减少5%的供给。
石脑油市场进来承压，之前有约200万吨的石脑油定于9月运往亚洲。
汽油裂解价差基本持稳，报每桶6.91美元。新加坡现货市场鲜有交易，交易员表示市场供给仍然充足。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。