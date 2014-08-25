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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 21:38 BJT

美国热股：汉堡王或收购加拿大餐饮企业Tim Hortons，股价大涨逾14%

路透8月25日 - 汉堡王 正在进行收购加拿大咖啡与多纳圈食品连锁店Tim Hortons 的谈判。该交易或可打造起一家市值约为180亿美元的快餐巨头。

汉堡王周一盘初大涨14.68%，报31.13美元。(完)
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