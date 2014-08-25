版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 21:41 BJT

美国热股：索尼PlayStation Network恢复服务，周末曾遭黑客攻击

路透8月25日 - 索尼 旗下PlayStation Network周一重新上线，此前一黑客袭击让其周末期间暂停服务。与此同时，索尼一高管在美国所乘客机也遭受炸弹威胁。

索尼周一盘初上涨0.64%，报18.98美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐