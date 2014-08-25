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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 21:36 BJT

美国热股：波音股价小幅上升，中银航空租赁出手购买80架737系列客机

路透8月25日 - 中国银行 旗下中银航空租赁表示，已经订购80架波音 737系列飞机，交付期为2016年到2021年。周一的订单包括有50架737 Max8和30架下一代737-800飞机。

波音周一盘初上涨0.30%，报127.84美元。(完)
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