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市场报道 | 2014年 8月 25日 星期一 21:39 BJT

美国股市：开高，标准普尔500指数创下纪录盘中高位

路透纽约8月25日 - 美国股市周一开高，标准普尔500指数创下纪录盘中高位，受助于并购活动以及市场越发寄望欧洲市场会迎来更多货币刺激措施。

道琼工业指数 上涨64.67点或0.38%，报17,065.89点，标准普尔500指数 上涨8.29点或0.42%，报1,996.69点，Nasdaq综合股价指数 涨26.17点或0.58%，报4,564.72点。(完)
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