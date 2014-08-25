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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 21:55 BJT

美国数据：8月服务业增长步伐连续第二个月放缓--Markit

“美国服务业仍以较强的速度增长，不过最新数据表明，自从6月触及危机后最高水准之后，复苏动能有所丢失。”Markit资深分析师Tim Moore说。

新业务分项指标从上月的57.3上涨到58.2。而对服务业未来一年业务展望的信心自2012年11月来的低点反弹。

Markit综合PMI终值在8月跌至58.8，7月时为60.6。(完) (编译 孙茉莉/洪曦; 审校 王洋)
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