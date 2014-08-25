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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 22:18 BJT

亚洲橡胶：8月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

合约 　 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 　 188.5 29 190.9 22

* 9月 192.0 60 192.5 23

* 10月 194.5 78 196.1 14

* 11月 197.7 132 198.9 68

* 12月 200.8 342 200.7 763

* 1月 202.8 1550 202.9 547

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
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