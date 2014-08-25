USDA报告：8月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透8月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 08/21/2014 08/14/2014 08/14/2014 08/22/2013
初值 修正值 前值
小麦 558,113 596,675 596,675 853,775
燕麦 0 0 0 22
大麦 1,127 0 0 20,555
玉米 1,091,301 971,305 970,874 308,342
高粱 239,780 164,912 163,102 58,885
大豆 145,161 56,909 56,210 68,600
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 5,739,441 8,299,578
燕麦 200 968
大麦 34,246 27,540
玉米 45,939,659 17,229,967
高粱 4,979,367 1,787,303
大豆 43,362,534 35,676,751
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5