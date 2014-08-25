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货币新闻 | 2014年 8月 25日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：8月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 08/21/2014 08/14/2014 08/14/2014 08/22/2013

初值 修正值 前值

小麦 558,113 596,675 596,675 853,775

燕麦 0 0 0 22

大麦 1,127 0 0 20,555

玉米 1,091,301 971,305 970,874 308,342

高粱 239,780 164,912 163,102 58,885

大豆 145,161 56,909 56,210 68,600

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 5,739,441 8,299,578

燕麦 200 968

大麦 　 34,246 27,540

玉米 45,939,659 17,229,967

高粱 4,979,367 1,787,303

大豆 43,362,534 35,676,751

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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