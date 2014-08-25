表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.030%，投标倍数为4.31

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息

路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。