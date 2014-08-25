表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.050%，投标倍数为4.58

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透华盛顿8月25日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.051 价格 99.974722 高值得标比率 5.03% 投标倍数 4.58 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,822,600 总投标 109,945,911,600 竞争性投标得标 22,906,826,000 非竞争性投标得标 337,396,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/08/28 到期日 2015/02/26 CUSIP码 912796EW5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
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