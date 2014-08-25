纽约期市：原糖延续跌势挫至七个月低点，咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦8月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连跌第二日，跌至七个月来最低水平，受累于短线交易商卖盘。而阿拉比卡咖啡小升，但仍在狭窄区间内交投。

ICE可可期货在交投淡静中上涨，受助于回补空头，因英国假期，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)休市一天，许多交易员放假。

洲际交易所(ICE)原糖、咖啡和可可市场今日推迟至1130 GMT开市，因英国假期。

指标ICE-10月原糖期货 下跌0.28美分，或1.8%，收报每磅15.36美分，略高于15.30美分日内低位，此为1月31日来近月合约的最低。

在周五录得连续第四周周线下跌后，10月原糖期货继续走低。

阿拉比卡咖啡期货小升，但仍在过去两周留守的1.8285-1.9520美元交投区间内，市场投资者正等待新的基本面因素。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上升0.30美分，或0.2%，收报每磅1.8765美元，盘中上升至1.8990美元。

指标ICE-12月可可期货 收涨25美元，或0.8%，报每吨3,219美元。(完)

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