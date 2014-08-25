纽约期市：原糖延续跌势挫至七个月低点，咖啡期货上涨

全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下降0.10%，或0.89吨
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
路透纽约/伦敦8月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连跌第二日，跌至七个月来最低水平，受累于短线交易商卖盘。而阿拉比卡咖啡小升，但仍在狭窄区间内交投。
ICE可可期货在交投淡静中上涨，受助于回补空头，因英国假期，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)休市一天，许多交易员放假。
洲际交易所(ICE)原糖、咖啡和可可市场今日推迟至1130 GMT开市，因英国假期。
指标ICE-10月原糖期货 下跌0.28美分，或1.8%，收报每磅15.36美分，略高于15.30美分日内低位，此为1月31日来近月合约的最低。
在周五录得连续第四周周线下跌后，10月原糖期货继续走低。
阿拉比卡咖啡期货小升，但仍在过去两周留守的1.8285-1.9520美元交投区间内，市场投资者正等待新的基本面因素。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上升0.30美分，或0.2%，收报每磅1.8765美元，盘中上升至1.8990美元。
指标ICE-12月可可期货 收涨25美元，或0.8%，报每吨3,219美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017