芝加哥期市：CBOT大豆期货大跌3.7%，因套利交易和天气前景

路透芝加哥8月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大跌3.7%，交易商说，因套利交易和预期美国中西部整个地区将迎来降水。

获利了结令近月9月大豆合约 下跌，此前9月/11月合约价差1SU4-X4在周一早盘触及1.53-3/4美元的纪录高位。

9月大豆合约收位接近其日低水平。

交易商表示，在近月合约首个交割通知日8月29日来临前，投资者出脱头寸。

豆粕期货也下跌，和大豆期货一起下滑。

豆油收涨，因在隔夜时段触及合约低点后，有低吸买盘，为市场提供支持。

美国主要大豆种植地区预期下周将迎来降水，将扶助作物应对灼热的温度。目前大豆正处于生长的最后阶段。

分析师预期，周一下午美国农业部报告将显示，在8月24日，大豆生长优良率为71%，为1992年来8月底最好的大豆生长优良率。

9月大豆期货合约 收跌40-1/4美分，报每蒲式耳11.25-3/4美元。

9月豆粕合约 收低27.2美元，报每短吨406.1美元。9月豆油合约 涨0.38美分，收报32.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为148,255口，豆粕为115,286口，豆油为83,540口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)