芝加哥期市：CBOT大豆期货大跌3.7%，因套利交易和天气前景

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透芝加哥8月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大跌3.7%，交易商说，因套利交易和预期美国中西部整个地区将迎来降水。
获利了结令近月9月大豆合约 下跌，此前9月/11月合约价差1SU4-X4在周一早盘触及1.53-3/4美元的纪录高位。
9月大豆合约收位接近其日低水平。
交易商表示，在近月合约首个交割通知日8月29日来临前，投资者出脱头寸。
豆粕期货也下跌，和大豆期货一起下滑。
豆油收涨，因在隔夜时段触及合约低点后，有低吸买盘，为市场提供支持。
美国主要大豆种植地区预期下周将迎来降水，将扶助作物应对灼热的温度。目前大豆正处于生长的最后阶段。
分析师预期，周一下午美国农业部报告将显示，在8月24日，大豆生长优良率为71%，为1992年来8月底最好的大豆生长优良率。
9月大豆期货合约 收跌40-1/4美分，报每蒲式耳11.25-3/4美元。
9月豆粕合约 收低27.2美元，报每短吨406.1美元。9月豆油合约 涨0.38美分，收报32.74美分。
今日CBOT大豆预估成交量为148,255口，豆粕为115,286口，豆油为83,540口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5