芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因全球供应充裕和获利了结

路透8月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易商称，因全球供应充裕，以及上周小麦价格升至两周高位后有获利了结。

CBOT-9月小麦 早盘上涨，但在5.54美元附近的50日移动均线遭遇技术阻力，价格由升转跌，且收跌9-1/2美分，报5.42-1/2美元，接近20日移动均线。

欧盟作物监察机构MARS将其欧盟软麦收成预估上调至每公顷5.85吨，高于上月预估的5.80吨，且较上年多5%以上。

美元走强，也对美国小麦市场带来压力。美元上升，削弱美国小麦在全球市场的吸引力。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦55.8113万吨，高于市场预期的42.5-55万吨。

市场关注美国大平原北部的湿润天气，对美国春麦质量构成威胁。

今日CBOT小麦期货预估成交量为75,120口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)