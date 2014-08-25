《全球汇市》美元上涨，因欧元挫跌至近一年低位

* 美元指数延续涨势，迫近一年峰值

* 德拉吉的讲话和经济数据拉低欧元

* 欧元兑瑞郎触及19个月低位

路透纽约8月25日 - 美元兑欧元周一升至约一年高位，因德国经济数据疲弱，以及欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资者对欧元区将进一步放宽政策的预期增强。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近升息的臆测更加普遍，提振美元指数 在纽约尾盘上涨0.25%，盘中触及今年高位82.588。

这是美元指数自2013年9月来首见水平。

“美元强劲，但更主要是欧元下跌，欧元挫跌至11个月新低，因欧元区央行总裁德拉吉承认欧元区通胀预期下降，”Scotia Capital策略师Camilla Sutton说。

Safanad首席投资策略师John Rutledge表示，相比美国，欧元区经济前景黯淡，对全球投资者来说，这意味着美国经济的增幅更大，且利率更高。

“欧元兑美元的表现看来不是很好，尤其是在美国经济继续有节制地增长的背景下，“Rutledge说。

美股上涨，跟随欧洲股市攀升和欧元区公债收益率下跌的趋势。美股标普500指数升穿2,000点关口，为有史以来首见。

在纽约汇市交易开始前，智库Ifo的月度调查显示，德国8月企业景气判断指数由108.0跌至106.3。路透调查的预估值为107.0。Ifo是对约7,000家企业进行调查。

因俄罗斯和乌克兰冲突对欧洲最大经济体德国造成冲击，Ifo数据令对欧洲央行可能不得不提早，而不是推迟进一步放宽政策的预期增强。

Ifo数据公布后，欧元兑美元 下滑至1.3184美元，为2013年9月来最低。最新报1.3196美元，下跌约0.4%。

在德拉吉讲话后的首个交易日，欧元兑瑞郎 也跌至19个月低位。欧元最新报1.2072瑞郎，此前触及2013年1月来最低1.208瑞郎。

欧洲央行总裁德拉吉周五表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。

欧洲央行将在9月4日举行下一次政策会议。

“外汇市场对德拉吉讲话的解读是，现在采取广泛资产购买计划，或称量化宽松政策，的可能性增加，”德国商业银行汇市策略师Lutz Karpowitz说。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价