美国股市：道琼工业指数收升0.44%，Nasdaq指数上涨0.41%

路透纽约8月25日 - 美股标准普尔500指数在周一盘中有史以来首次升穿2,000点大关后，尽管收盘未能留守在该水平上方，但仍然勉力创下纪录最高收位，受金融股和生物科技股提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨75.65点，或0.44%，至17,076.87点。标准普尔500指数 上涨9.54点，或0.48%，至1,997.94点；Nasdaq指数 收高18.80点，或0.41%，至4,557.35点。(完)