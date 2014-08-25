国际油市：美国原油在交投清淡中下跌，因经济数据疲弱

* 美国新屋销售和服务业活动下降

* 美联储为升息奠定基础

* 普京和乌克兰总统波罗申科将在周二会面

* 布兰特原油净多头头寸触及新低，因供应充裕

路透纽约8月25日 - 布兰特原油期货周一小幅上升，而美国原油下跌，日内交投清淡，因乌克兰和利比亚地缘政治紧张局势提供的支撑，抵销了原油供应充裕及一系列令人失望的美国和欧洲经济数据公布后，市场预期需求疲弱所产生的影响。

“英国今日因假休市，加之目前为传统的8月休假高峰，市场的流动性下降。尽管利比亚和俄乌局势凸显地缘政治风险不断上升，但交易商目前更关注欧洲和美国数据疲弱引发的原油需求正在放缓的忧虑，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，他所说的是美国新屋销售和服务业活动增速放缓，以及德国企业信心疲弱等数据。

英国周一为假期，金融市场休市。

布兰特原油期货 收高0.36美元，收报每桶102.65美元。该合约在8月19日触及14个月低位101.07美元。

美国原油期货 下跌0.30美元，收报每桶93.35美元。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)电子交易平台开始交易的时间推迟了四个小时，因为发生技术问题，但美国和亚洲的交易商表示，这次事故造成的影响有限。

周一交易所数据显示，在截至8月19日该周，对冲基金和其他大型投机者持有的布兰特原油期货多头头寸下降至逾两年来最低水平，凸显近期卖压强大。

利比亚原油出产进一步反弹，据报最新为日产61.2万桶，分析师表示，该数据看起来不太确定。

在欧洲，俄罗斯总统普京和乌克兰总统波罗申科周二将进行数月来首次会晤，尝试在乌克兰问题上达成妥协。

美元指数上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)准备为约10年来首次升息奠定基础。

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