加拿大股市：触及纪录高位，因咖啡连销店Tim Hortons股价暴涨19%

路透多伦多8月25日 - 加拿大主要股指周一触及纪录高位，因咖啡连销店Tim Hortons Inc 股价暴涨，此前公司证实和汉堡王 正进行合并磋商。

Tim Hortons和汉堡王周日稍晚表示，合并后的新公司将会是全球第三大快餐公司，且公司总部将设在加拿大。

Tim Hortons股价急升19%，触及数年高位，是多伦多证交所交投最活跃的股票。

投资者还继续关注货币政策和对利率前景的臆测，与此同时，继续消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行官员最近发表的讲话。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨63.19点，或0.41%，报15,598.74点，稍早触及历史盘中高位15,623.99点。