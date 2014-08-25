日韩经济指标预测--8月26日-9月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月25日当周 8月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 105 8月27日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余63.2 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,598 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超877 8月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +2.9% (较上年同期) -- +0.6% 服务业产出(较前月) -- +1.6% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +1.6% +1.5% (较上年同期) -3.0% -3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 +3.3% +3.3% 全国整体CPI -- +3.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 +2.7% +2.8% 东京地区整体CPI -- +2.8% 2330 日本求才求职比 7月 1.10 1.10 2330 日本失业率 7月 3.7% 3.7% 2350 日本工业生产 7月初值 +1.0% -3.4% 一个月预估值 -- +2.5% 两个月预估值 -- +1.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.1% -0.6% 8月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +9.3% 房屋开工(较上年同期) -10.5% -9.5% 9月1日当周 8月31日(日) 2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期) 第二季 -- +7.4% 9月1日(一) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 9月2日(二) 0130 日本加班工资 7月 -- +1.9%(完)