澳新经济指标预测--8月26日-9月2日****

****日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月25日当周 8月26日(二) 2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +1.4% 8月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -0.3% +0.3% 8月28日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +1.2% 0130 澳洲资本支出 第二季 -0.3% -4.2% 建筑类支出 持平 -7.4% 机械类支出 -0.7% +2.8% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- +3.5% 8月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望 8月 -- 39.7% 企业活动 -- 45.1% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.5% +0.7% 房屋信贷 -- +0.6% 9月1日当周 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 50.7 9月1日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 8月 -- +0.2% 0130 澳洲企业库存 第二季 -- -1.7% 0130 澳洲企业总获利 第二季 -- +3.1% 企业税前获利 -- +3.0% 9月2日(二) 0130 澳洲建筑许可 7月 -- -5.0% 民间住房建筑许可 -- -2.2% 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 -- 逆差57 净出口贡献比例 -- 1.4% 0430 澳洲央行利率决定 9月 -- 2.5% 9月2日-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- 49.30(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。