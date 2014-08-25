《美国上市公司业绩公布日程表》--8月26日至9月2日

全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下降0.10%，或0.89吨
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
汤森路透8月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月26日 AMC Q3 2014 Analog Devices, Inc. 0.63 27 0.57
8月26日 BMO Q2 2015 百思买(Best Buy) 0.31 26 0.32
8月27日 12:00 Q1 2015 Brown-Forman Corp. -- -- --
8月27日 BMO Q2 2014 蒂芙尼(Tiffany & Co.) 0.85 26 0.83
8月28日 AMC Q3 2014 Avago Technologies Ltd 1.05 18 0.74
8月28日 BMO Q2 2014 Dollar General Corp 0.83 24 0.77
8月28日 11:00 Q4 2014 Pall Corp. 1.06 12 0.90
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN
新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN
美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN
金融市场假期一览表 HOL/CN
美国重要政经日程 US/DIARYCN
日本重要政经日程 JP/DIARYCN
中国重要政经日程 CN/DIARYCN
香港重要政经日程 HK/DIARYCN
台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017