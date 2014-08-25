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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 07:30 BJT

新西兰数据：7月贸易收支为九个月来首次出现逆差，且超乎预期

出口较上年同期下滑3.3%至37.0亿新西兰元，因对中国和澳洲出口的产品价值进一步下滑。7月出口是10个月来首见下滑。

木材和其他木制品的价格下滑幅度最大，较上年同期下滑了15.8%；而该国出口获利最大的产品--乳制品，价格仅小幅增加0.9%。

7月进口较上年同期下滑4.8%。

经季节调整后贸易逆差为3.14亿新西兰元，出口降幅超过进口降幅。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　 7月 6月 上年7月

贸易收支 　　 逆差6.92 顺差2.42(2.47) 逆差7.88

出口 37.0 41.8(41.9) 38.3

进口 43.9 39.4(39.5) 46.2

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至7月的一年 　　截至6月的一年 截至13年7月一年

贸易收支 顺差12.9 顺差11.9(顺差12.0) 逆差17.1

出口 510.4 511.6(511.8) 454.9

进口 497.5 499.7(499.8) 471.9

8月贸易数据将于9月24日公布。(完)

(编译 戴素萍 审校 杜明霞/李春喜)
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