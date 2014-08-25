新西兰数据：7月贸易收支为九个月来首次出现逆差，且超乎预期

全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下降0.10%，或0.89吨
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
出口较上年同期下滑3.3%至37.0亿新西兰元，因对中国和澳洲出口的产品价值进一步下滑。7月出口是10个月来首见下滑。
木材和其他木制品的价格下滑幅度最大，较上年同期下滑了15.8%；而该国出口获利最大的产品--乳制品，价格仅小幅增加0.9%。
7月进口较上年同期下滑4.8%。
经季节调整后贸易逆差为3.14亿新西兰元，出口降幅超过进口降幅。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 7月 6月 上年7月
贸易收支 逆差6.92 顺差2.42(2.47) 逆差7.88
出口 37.0 41.8(41.9) 38.3
进口 43.9 39.4(39.5) 46.2
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至7月的一年 截至6月的一年 截至13年7月一年
贸易收支 顺差12.9 顺差11.9(顺差12.0) 逆差17.1
出口 510.4 511.6(511.8) 454.9
进口 497.5 499.7(499.8) 471.9
8月贸易数据将于9月24日公布。(完)
(编译 戴素萍 审校 杜明霞/李春喜)
路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017