《美国重要政经日程》--8月26日

全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下降0.10%，或0.89吨

路透4月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨，周三为854.25吨。